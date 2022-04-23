Глава держави пояснив, що західні політики перед відвідуванням Росії повинні спершу побачити ситуацію в Україні.

Президент Володимир Зеленський підтвердив візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Київ й заявив, що він пропонував йому відвідати Україну перед Росією, щоб той склав власну думку про ситуацію.

Про це Зеленський розповів на пресконференції. Зеленський розкритикував генсека ООН Антоніу Гутерріша за те, що той у бажанні повернути мир вирішив спочатку Москву, а потім уже Київ.

"У цій черговості немає ніякої логіки. Логіку треба додати. А вона проста: якщо ти хочеш завершити цю війну, ти маєш точно знати, що відбувається, а що він там побачить? Трупів на Кутузовському проспекті немає, що він хоче там побачити? Мені здається, логічніше було б спочатку побувати в Україні, побачити це і вже з цим їхати до Росії і говорити з нею. Мені здається, це просто алогічно", - заявив президент.

Він розповів, що у нього було декілька особистих зустрічей з Гутеррешем.

"Я достатньо твердо говорив йому, що не можна мати баланс між Україною і Росією. Ми очікуємо 100%-ву підтримку від генсека ООН. Тому що 100% правда на нашому боці і війна у нас", — наголосив президент.

Глава держави пояснив, що західні політики перед відвідуванням Росії повинні спершу побачити ситуацію в Україні. "Якщо це реально про допомогу, а не про політичний туризм", - додав Зеленський.

Раніше генсек ООН просив про особисті зустрічі з Зеленським і Путіним. Гуттереш хотів би оговорити з лідерами двох країн термінові кроки для встановлення миру в Україні.

Гутерреш закликав Україну та Росію з нагоди Великодня оголосити гуманітарну "тишу" на чотири дні — з 21 по 24 квітня, щоб забезпечити роботу гуманітарних коридорів і доправити допомогу людям. Росія відкинула пропозицію.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідає Москву у вівторок, 26 квітня, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

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