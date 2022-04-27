На даний момент конкретики щодо можливої зустрічі ще не досягнуто.

Контекст і час зустрічі президентів України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна поки не визначені.

Про це журналістам повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник керівника ОП прокоментував заяву міністра оборони Туреччини Хулусі Акара про те, що можливо, найближчими днями, президенту України Володимиру Зеленському і президенту РФ Володимиру Путіну вдасться зустрітися за пропозицією президента Туреччини Реджепа Ердогана.

"Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для Чорноморського регіону несе війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Однак час зустрічі президентів двох країн і контекст зустрічі поки не визначені", - заявив Подоляк.

"З одного боку, спостерігаємо певну інтенсифікацію бойових зіткнень на сході країни, також тривають спроби остаточно знищити Маріуполь. З іншого боку, йдуть консультації на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін в юридичному плані. Як тільки конкретика з'явиться, про це зробимо спеціальне повідомлення...", - зазначив Подоляк.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, раніше міністр оборони Туреччини заявив, що найближчими днями можуть зустрітися лідери України і Росії.

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