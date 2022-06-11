Подоляк дорікнув партнерам України, які не зробили достатньо, знаючи про плани Кремля.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що якби Україна почала отримувати важку зброю в січні, ситуація могла би бути іншою.

Таку думку він висловив на своїй сторінці у Twitter.

Подоляк наголосив, що Україна готувалася до війни з минулого року. Інформацію про майбутнє вторгнення давали не лише західні розвідки, а й українська.

"Якщо Україна "не готувалася" до війни, чому перші російські удари прийшлися на макети, всі боєприпаси були роззосереджені, а січень і лютий проходили в навчаннях?", - наголосив він.

Він дорікнув партнерам України, які не зробили достатньо, знаючи про плани Кремля.

"Тільки якщо хтось давав нам три дні, українська розвідка казала: вистоїмо. А от що зробили інші країни, знаючи про плани Москви вчинити геноцид, щоб її зупинити, - запитання. Якби ми почали отримувати важку зброю в січні, ситуація могла би бути іншою", - наголосив радник керівника ОП.

Як писав УНІАН, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дав пораду європейським експертам, які продовжують панічно і безпідставно боятися російську армію.

Також раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що зараз Україні насамперед необхідно отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО і боєприпаси до них; забезпечити повну заміну деяких наявних калібрів радянського зразка на платформи, які поширені в країнах НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: