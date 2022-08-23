Документ містить таблицю з питаннями, які найчастіше ставить українське населення окупантам, і типовими відповідями з додатковими роз’ясненнями.

Російські загарбники розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях, щоб переконувати населення, що вони не мародери і вбивці.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Як зазначено в преамбулі, "документ розповсюджується виключно для інструкторів, афільованих керівництвом "єдиної Росії", і не може бути переданий на ознайомлення третім особам".

"З документа випливає, що єдиним органом, який курує роботу окупаційних адміністрацій на захоплених українських територіях, визначено кремлівську партію "єдина Росія". Будь-які інші організації можуть з’являтися з погодження і жорсткого контролю путінської партії. З іншого боку, сам зв’язок окупаційних структур з "єдиною Росією" є секретною інформацією і не підлягає розголошенню", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що згідно з "методичкою", окупантам дозволено "збір матеріальних коштів у населення". Натомість, суворо заборонено приймати харчові продукти та медикаменти (в тому числі, герметично упаковані) через часті випадки отруєння. Документ містить таблицю з питаннями, які найчастіше ставить українське населення окупантам, і типовими відповідями з додатковими роз’ясненнями.

"Наприклад: Росія буде нас бомбити? – Ні, РФ виконує високоточні удари по військових об’єктах (українські новини є хибними); Я не хочу жити в РФ – Ви просто боїтеся. РФ – країна великих можливостей (повідомити органам військової поліції); Чому ви це робите, вам платять? – Ні, ми добровольці (не члени партії); Чому російська армія займається мародерством? – Російська армія не займається мародерством (якщо є свідки, сказати що це людський фактор і все); Кажуть, що в РФ злидні – Це брехня, в РФ майже кожен може дозволити собі особистий автомобіль; Нам розповідали про Бучу – Це фейк від Зеленського; Невже Зеленський нас ненавидить? – Зеленський нічого не вирішує, все вирішують куратори зі США (згадати, що він наркоман); Чому військова техніка розташована поруч з будинками? – З метою вашого захисту і безпеки", - поінформували у розвідці.

Раніше командування ЗС РФ, побоюючись активного використання українськими військовослужбовцями купленого супутника ICEYE, розробили для своїх солдат спеціальну методичку.

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