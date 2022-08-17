Серед них є десантник з окупованого Криму.

В Україні повідомили про підозру ще 8 мародерам з російської армії, які грабували українців у Бучі.

Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України у соціальній мережі Facebook.

Окупанти проводили так звані "зачистки" населених пунктів Київщини, грабували майно місцевих мешканців та мародерили покинуті домівки.

Більшість із них – військовослужбовці в/ч 6720 федеральної служби військ національної гвардії РФ. Також серед них є й десантник-гвардієць з окупованого Криму.

З 24 лютого по 31 березня на території Бучі ці військові вкрали комп’ютерну та побутову техніку, ювелірні вироби, гаджети, одяг, продукти харчування тощо.

Крадене вони відправили рідним поштою з білоруського міста Мозир. Посилки з майном українців йшли у Алтайський та Хабаровський край, на Сахалін.

Всім їм повідомили про підозру за частиною 1 статті 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала персональні дані окупантів, причетних до військових злочинів у Бучі.

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