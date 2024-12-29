Він пішов на війну проти українців, щоб не сидіти у в'язниці.

На війні проти України загинув російський футболіст, учасник чемпіонату Європи з футболу 2004 року у складі збірної РФ Олексій Бугаєв.

Про це пише російське видання Sport24, посилаючись на заяву його агента. Відомо, що минулої осені футболіста затримали з 500 грамами похідного метилефедрону. Його звинуватили у виробництві та збуті наркотиків.

Спочатку Бугаєв заявив, що працював кур'єром наркодилерів, щоб розплатитися з боргами, проте незабаром сказав, що поліцейські підкинули йому наркотики і вимагали гроші. Наприкінці вересня цього року Бугаєва засудили до 9,5 років колонії суворого режиму. Він пішов воювати проти України, щоб уникнути в'язниці.

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Росіяни йдуть убивати, щоб уникнути в'язниці

Як відомо, у РФ відправка на фронт стала популярним способом уникнути покарання за свої злочини. Ним користуються як чиновники, так і підозрювані в жорстоких убивствах.

Нагадаємо, що раніше окупант, який повернувся з війни, убив товариша по чарці та переможницю конкурсу "Найкращий учитель Росії".

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