На війні проти України загинув російський футболіст, учасник чемпіонату Європи з футболу 2004 року у складі збірної РФ Олексій Бугаєв.
Про це пише російське видання Sport24, посилаючись на заяву його агента. Відомо, що минулої осені футболіста затримали з 500 грамами похідного метилефедрону. Його звинуватили у виробництві та збуті наркотиків.
Спочатку Бугаєв заявив, що працював кур'єром наркодилерів, щоб розплатитися з боргами, проте незабаром сказав, що поліцейські підкинули йому наркотики і вимагали гроші. Наприкінці вересня цього року Бугаєва засудили до 9,5 років колонії суворого режиму. Він пішов воювати проти України, щоб уникнути в'язниці.
Росіяни йдуть убивати, щоб уникнути в'язниці
Як відомо, у РФ відправка на фронт стала популярним способом уникнути покарання за свої злочини. Ним користуються як чиновники, так і підозрювані в жорстоких убивствах.
Нагадаємо, що раніше окупант, який повернувся з війни, убив товариша по чарці та переможницю конкурсу "Найкращий учитель Росії".