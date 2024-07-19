Загарбник також воював в Афганістані та Чечні.

На війні в Україні знищили російського спецназівця Анатоля Гончара, який був військовослужбовцем що прославився, завдяки написанню книжок, серед яких - "Наказ - загинути". Про загибель Гончара повідомив волонтер Сергій Стерненко.

"Vиполніл прікаZ", - написав він.

Серед творів Гончара такі як "Бойовий вихід", "Прапор та його група", "Однокурсник президента" тощо. Але найбільшу популярність Гончар отримав через книжку "Наказ — загинути".

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Анатолій Гончар - що відомо про окупанта

Згідно з відкритими джерелами, Анатолій Гончар (справжнє прізвище Єрьоменко) - російський поет та прозаїк, народився 6 січня 1965 року у селі Хорошавка Інжавинського району Тамбовської області. Військовослужбовець. Проходив службу в Афганістані (1987- 1989 роки). Брав участь у "контртерористичній операції" на території Чеченської республіки на посаді командира розвідувальної групи спеціального призначення.

Вірші та прозу писав з 1989 року. Під псевдонімом Олександра Скіфа він випустив кілька поетичних збірок, в останні роки писав "гостросюжетне" чтиво, яке підписував Анатолій Гончар.

Непокора в російській армії

Як повідомляв УНІАН, нещодавно співробітники ГУР перехопили розмову окупантів, яка свідчить, що в армії РФ за непокору розстрілюють не лише рядових, а й офіцерів.

Один такий випадок обговорювали в телефонній розмові російський окупант і його батько. Під час розмови батько переконує сина-окупанта не брати із собою в частину новий телефон, аби уникнути суперечок з командуванням. Аргументує він це історією однієї з російських бригад, де офіцери не поділили щось з командиром і випустили в нього 11 куль. Нібито, вбили за те, що він виступав "проти" - хотів зберегти особовий склад.

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