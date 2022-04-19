Загалом у Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях нараховується понад 3 тис. населених пунктів, які перебували або ще перебувають під окупацією.

На деокупованих територіях Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей станом на вівторок звільнено від російських військ 919 населених пунктів. Всього в цих областях знаходяться понад 11 тисяч населених пунктів, в окупації з них перебували понад 3 тисячі.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Двадцять дев’ять відсотків з них вже активували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів. Сто дев’яносто два населених пункти розпочали роботу гуманітарних штабів, цим опікуються обласні військові адміністрації спільно з ДСНС. У сімдесяти — проведено розмінування територій", — зазначив заступник керівника ОП.

Тимошенко також розповів, як відновлюється критична інфраструктура. У понад 280 населених пунктів, за його словами, вже відновили газове забезпечення. У понад 300 — постачання електроенергії. Водопостачання та водовідведення відновлено на 29%. У 83 населених пунктах відновлено роботу АЗС, у 35 — мобільний звʼязок, у 256 — роботу медичних закладів. Продовольчі магазини відкрилися у 152 населених пунктах, установи та заклади з надання соціальних послуг відновили роботу у понад 250. У 74 деокупованих населених пунктах відновила роботу Укрпошта.

Раніше Тимошенко повідомляв, що у Президента Володимира Зеленського відбулася нарада щодо плану післявоєнного відновлення та розвитку країни. Над цим планом працювали українські аналітичні центри, міжнародні аудиторські компанії, парламентські комітети та міністерства.

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