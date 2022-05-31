Він підкреслює, що таким є план України, а плани Росії Україну не цікавлять.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна деокуповуватиме всю свою територію, яка історично їй належить.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо інформації в російських засобах масової інформації, що президент Росії Володимир Путін начебто дав російському військовому керівництву наказ вийти на кордон Луганської області до 1 червня і на кордон Донецької області - до 1 липня, і наскільки ймовірною є загроза реалізації цього сценарію у ці терміни, Зеленський зауважив, що ситуація на сході України на сьогодні найскладніша.

"Але наша держава, наш народ, Збройні сили України і всі ми боремося проти російської агресії. Ситуація складна на сході через те, що зосереджена найбільша кількість техніки, військових формувань, батальйонів, тощо Російської Федерації. Як Російської Федерації, так і зрадників, які є колаборантами, сепаратистами, представниками умовних "ДНР" і "ЛНР", - сказав президент.

Зеленський додав, що вони зосередили всі сили там, аби виконати той чи інший план.

"Про плани Російської Федерації, прив'язані до дат, до символів або ще до чогось, ми багато з вами чули, слідкували. Іноді цій державі це вдається. В Україні не вдалося. Хоча вони запевняли всіх - і за три дні захопити Київ, і всі інші наші міста", - зауважив глава держави.

Водночас, констатував він, деякі українські міста все ж були окуповані. "Ми вважаємо - тимчасово окуповані. Не просто так вважаємо "тимчасово окуповані", тому що в цьому не тільки віра, а тут ви чуєте наші цілі і наші конкретні плани. Саме тому вони - тимчасово окуповані міста Української держави", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна деокуповуватиме всю свою територію.

"Наші плани зрозумілі - ми будемо деокуповувати всю нашу територію, яка належить історично нам, і згідно зі всіма міжнародними законами. Це наш план. Щодо планів: 1 це червня, 1 липня або 1 серпня, хоч не 1 вересня поки що... Нам все одно, які плани у Російської Федерації. На сході нам складно через те, що бракує кількості відповідної зброї", - констатував він.

Президент додав, що Україна не прив'язується до дат деокупації, а прив'язується "до людей щодо деокупації". "Якщо ті чи інші наші кроки, наші операції, пов'язані з деокупацією того чи іншого регіону будуть пов'язані з десятками тисяч загиблих наших людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимуму наших людей. Саме вони деокупують територію. Бо ці території без живих українців нам, чесно кажучи, не в пріоритеті", - наголосив глава держави.

Так, підкреслив він, в першу чергу, необхідно думати про українців, які спроможні дати відсіч усім планам Росії.

Раніше ЗМІ повідомили, що російський диктатор Володимир Путін поставив завдання окупантам вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей до 1 червня та 1 липня відповідно.

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