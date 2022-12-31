За його словами, уряд не дав чіткої відповіді місцевим чиновникам, чи можна їм покидати своє місто в разі потенційної окупації.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська викрали 30 мерів українських міст.

Семеро очільників міст досі вважаються зниклими безвісти, розповів він в інтервʼю The Spiegel.

"Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці", — пояснив очільник української столиці.

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За словами Кличка, уряд не дав чіткої відповіді місцевим посадовцям, чи покидати їм своє місто в разі потенційної окупації, чи ні. Він додав, що українцям довелось самим ухвалювати таке рішення.

"Ситуація була важка: якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник... Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали", — підсумував Кличко.

Викрадення мерів

Як повідомляв УНІАН на початку війни, відомо про численні випадки викрадення окупантами глав українських міст і сіл.

У березні голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляє про викрадення міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

У червні російські загарбники викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Його радниця пояснила, що арешт Колихаєва був пов'язаний з його відмовою співпрацювати з окупаційною владою.

Крім того, вони затримали мера Голої Пристані Олександра Бабича, мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха.

11 березня, в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров. 16 березня стало відомо, що Федорова в результаті спецоперації звільнили з полону окупантів. Він зазначив, що окупанти звинуватили його у фінансуванні "Правого сектора".

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