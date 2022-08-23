Евакуювали 825 людей, з них 238 - діти.

Сьогодні проведена вдала гуманітарна операція щодо евакуації людей з непідконтрольної частини Харківської області.

Про це у Telegram-каналі повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 людей з непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти", - повідомила вона.

Верещук подякувала очільнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову за організацію процесу, а також волонтерським організаціям "за їхню самовідданість та допомогу".

Нагадаємо, у Василівці ворог зробив "живий щит" з тисяч охочих евакуюватися з окупованих територій.

Як мер Мелітополя Іван Федоров розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону, Василівка – єдиних шлях виїзду з окупованих районів Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

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