Сьогодні проведена вдала гуманітарна операція щодо евакуації людей з непідконтрольної частини Харківської області.
Про це у Telegram-каналі повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 людей з непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти", - повідомила вона.
Верещук подякувала очільнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову за організацію процесу, а також волонтерським організаціям "за їхню самовідданість та допомогу".
Нагадаємо, у Василівці ворог зробив "живий щит" з тисяч охочих евакуюватися з окупованих територій.
Як мер Мелітополя Іван Федоров розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону, Василівка – єдиних шлях виїзду з окупованих районів Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.