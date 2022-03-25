Дівчина у безпеці, вона народила хлопчика.

На кордоні до Польщі у вагітної школярки-біженки з Харківщини почалися перейми. 16-річна Настя з Лозової не витримала тисняви на пішохідному переході кордону.

Нині школярка та її матір з бабусею на Львівщині, повідомляє ТСН.

"У нас дев'ятий місяць вагітності був, дуже важко вагітність протікала... Ми хотіли перетнути кордон", - розповіла мама школярки.

Останні тижні вагітності 16-річна Настя провела у підвалі магазину в рідному місті Лозова, що на Харківщині. Матір дівчини вирішила вивозити її якомога далі від війни. Вони хотіли втекти подалі від вибухів.У пішохідній черзі вагітній школярці стало погано - почались передчасні перейми.

"Ми народили хлопчика Діму, 3800", - розповідає молода мама.

Малюк з перших днів перебуває у волонтерському центрі, неподалік кордону. Усю родину поселили у гуртожитку. Школярка обживається і визнає, що це син вирішив за них та не дав їм покинути рідну країну.

Дівчина розповідає, що вона плакала, бо не хотіла їхати. Пологи почалися передчасно, малюк ніби спеціально почав "вилазити" прямо на кордоні, жартує породілля.

Вибір дитини рідня сприйняла як знак. Жінки вирішили залишатися в Україні, у Львівській області. Родині дали тимчасовий прихисток, там їм також дали усі необхідні речі. Проте на Львівщині чути сирени та падають ракети, тому жінкам та породіллі страшно.

Проте родина все ж вірить у перемогу та не відкладає життя на майбутнє. Вони вже планують хрестини новонародженого хлопчика та знайшли хрещену.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Харкові російські війська обстріляли міську поліклініку, четверо людей загинули.

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