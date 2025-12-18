Принаймні одне з суден рухалося обхідним маршрутом, а його сигнал про місцеперебування відрізнявся від фактичного розташування.

Танкери, що перевозять російську нафту через Чорне море, обирають обхідний маршрут уздовж узбереж Грузії та Туреччини, щоб зменшити ризик удару українських морських дронів, повідомляє Bloomberg.

Зібрані агенцією дані показують, що щонайменше два танкери, які нещодавно завантажилися в російському чорноморському порту Новоросійськ, прямували до Босфору прибережним маршрутом, замість звичного шляху через центральну частину моря.

Такий обхід додає близько 350 миль, або 70%, до маршруту від порту до турецьких проток. Існує ймовірність того, що судна передають хибні координати – ця практика стає дедалі поширенішою для російських перевезень.

Відео дня

Супутникові знімки, проаналізовані Bloomberg, показали, що 17 грудня принаймні одне із суден рухалося обхідним маршрутом. Сигнал про його місцеперебування відрізнявся від фактичного розташування.

Саме судно ідентифікували як Jumbo. Його страховик і бенефіціарний власник невідомі, а плаває воно під прапором Сьєрра-Леоне. Як пише Bloomberg, менеджер судна, зазначений у морській базі даних Equasis, не відповів на запит щодо коментаря.

Україна атакує російські танкери - останні новини

Україна завдає ударів по танкерам "‎тіньового флоту "‎ Росії. Так, 10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер Dashan. Приблизну вартість такого танкера фахівці оцінюють у 30 млн. доларів.

У листопаді дрони Sea Baby уразили у Чорному морі два підсанкційні нафтові танкери Kairo та Virat. На оприлюдненому тоді відео було видно, що після влучань судна отримали критичні пошкодження та фактично були виведені з експлуатації.

Вас також можуть зацікавити новини: