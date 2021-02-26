Головними умовами є демілітаризація, роззброєння незаконних збройних формувань та встановлення контролю над кордоном.

Віце-прем’єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, заступник глави делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков назвав перелік умов, за яких проведення виборів в ОРДЛО стане можливим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістів у кулуарах засідання Ради розвитку громад та територій в Києві.

"Якщо не провести демілітаризацію та роззброєння незаконних збройних формувань і не взяти під контроль кордон, то немає сенсу проводити вибори, тому що тоді існує стовідсоткова гарантія воєнного збройного конфлікту", - заявив Резніков.

Читайте такожРезніков назвав воєнним злочином вакцинацію мешканців ОРДЛО й Криму російським "Спутником-V"

"Експертні висновки свідчать, що проведення виборів після такої ситуації (війни – УНІАН) у країнах молодої демократії варто робити не раніше, ніж через два роки, у країнах з усталеною демократією – не раніше, ніж через рік. Має пройти процес "охолодження", і тільки тоді можна проводити вибори", - наголосив він.

За словами Резнікова, місцеві вибори на деокупованих територіях мають відбуватися за українським законодавством та за міжнародними стандартами.

"Якщо Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, яке проводить моніторинг будь-яких виборів, хоче приїхати та промоніторити вибори – вони спочатку направляють так звану оцінну місію, у тому числі офіцерів безпеки, і вони дають висновок, чи безпечно там перебувати спостерігачам цієї місії. Вони беруть письмову гарантію від уряду, що він гарантує їм безпеку. Український уряд ніколи в житті не дасть гарантій безпеки, якщо ми не будемо контролювати ці території і не будемо впевнені, що там є громадський порядок. Ось передумови. За настання усіх цих умов – а вони точно настануть – ми готові будемо там як Україна проводити вибори", - додав віце-прем’єр.

При цьому Резніков зауважив, що найближчими місяцями перспективи проведення виборів в ОРДЛО він не бачить.

«Я поки не бачу руху збройних сил РФ у напрямку російсько-українського кордону», - додав чиновник.

Читайте такожНа Донбасі бойовик хотів проникнути на позиції ЗСУ та поранив українського військового

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2020 року українська делегація в ТКГ оприлюднила 5 головних пунктів нового плану дій щодо Донбасу: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою РФ ряду рішень і документів, які є прямим втручанням у життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ; збільшення кількості місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1,5 тис. осіб); тільки у разі виконання перших чотирьох умов - підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров