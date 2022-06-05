Влада закликає людей перебувати в укриттях та не ігнорувати сигналів тривоги.

Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова.

Про це ввечері 5 червня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Увага, жителі Харкова та району! Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях та не ігнорувати сигналів тривоги.

Водночас, як інформує "Суспільне", понад півгодини триває безперервний обстріл Харкова. Містяни повідомляють про вибухи на півночі та сході міста, а також в районі Нових Будинків. У місті оголошували ракетну загрозу та загрозу артобстрілу.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські війська обстріляли село біля Харкова фосфорними боєприпасами. Загалом, за інформацією Генштабу, окупанти продовжують обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ в Харківській області, однак жодного просування або навіть його спроб в регіоні не фіксують.

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