Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова.
Про це ввечері 5 червня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Увага, жителі Харкова та району! Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.
Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях та не ігнорувати сигналів тривоги.
Водночас, як інформує "Суспільне", понад півгодини триває безперервний обстріл Харкова. Містяни повідомляють про вибухи на півночі та сході міста, а також в районі Нових Будинків. У місті оголошували ракетну загрозу та загрозу артобстрілу.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські війська обстріляли село біля Харкова фосфорними боєприпасами. Загалом, за інформацією Генштабу, окупанти продовжують обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ в Харківській області, однак жодного просування або навіть його спроб в регіоні не фіксують.
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