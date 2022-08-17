Це свідчить про те, що окупанти дійсно вірять в силу ЗСУ і розуміють наслідки у майбутньому.

Окупаційна влада Криму корегує навантаження на керченський міст, щоб створити елітний евакуаційний коридор для тих, кого вважає найціннішим.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного штабу прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час інформаційного телемарафону.

"Евакуація (з Криму – УНІАН) відбувається в історичному темпі, скуплені усі квитки, окуповані залізничні та автомобільні напрямки. Окупаційна влада навіть намагається корегувати навантаження на керченській міст, оскільки хоче забезпечити там певний "елітний" коридор і намагаються евакуювати тих, кого вважають найціннішим", - розповіла вона.

За іі словами, це говорить про те, що окупанти дійсно вірять в силу ЗСУ і розуміють майбутні наслідки.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня, у військовій частині, що у селищі Азовське Джанкойського району Криму, на складі боєприпасів сталася детонація боєприпасів.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував, що окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів і евакуювали цивільне населення.

У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "загоряння". А пізніше російська сторона заявила про диверсію.

9 серпня в Криму, в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків.

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