23 квітня росіяни знайшли три безпілотники з камерами під Москвою.

У небі над Серпуховом Московської області помітили невідомий безпілотник, повідомляють російські Telegram-канали.

У мережі опублікували кадри пролітаючого дрона, зняті, як стверджують пропагандисти, нібито сьогодні, 27 квітня.

Про побачену "пташку" оперативно доповіли російським правоохоронцям.

Відео дня

"Тільки що невідомий безпілотник значних розмірів був помічений в Підмосков'ї - в небі над Серпуховом. Очевидці повідомили в поліцію. Зараз з'ясовують, звідки взявся цей БПЛА", - пише пропагандистський SHOT.

Московську область атакують дрони - що відомо

23 квітня о 8:00 на територію Московського нафтопереробного заводу залетів квадрокоптер марки "Mavic". Поруч з квадрокоптером було виявлено газовий балончик "Шпага".

Вже наступного дня, 24 квітня, російська влада визнала, що за добу знайшла три безпілотники з камерами. Наприклад, в Богородском окрузі неподалік від СНТ "Зоря" виявлено безпілотник, начинений вибухівкою. Російські пропагандисти стверджували, що БПЛА нібито був вироблений в Україні і може пролетіти 900 км.

У декількох кілометрах від нього біля одного з будинків в СНТ "Таганський Східний" росіянами знайдено невеликий квадрокоптер з камерою. Окупанти опрацьовували версію, що він міг виконувати функцію коригування літакового безпілотника в режимі онлайн.

7 квітня співвласник Monobank Володимир Яценко оголосив премію українським виробникам, чий БПЛА долетить і приземлиться на Красній площі в Москві 9 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: