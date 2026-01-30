Росія погодилася на енергетичне перемир'я, але тільки до 1 лютого, - Пєсков

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні починаються морози до -30 градусів.

Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням президента США Дональда Трампа. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, Росія погодилася на цей крок нібито "для створення сприятливих умов для переговорів".

"Президент Трамп звернувся з особистим проханням до Путіна утриматися на тиждень, до 1 лютого, від нанесення ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для переговорів", - заявив він.

Також Пєсков у відповідь на прохання президента Володимира Зеленського до Путіна приїхати до Києва сказав, що це Зеленський просив зустрічі з Путіним, а не навпаки.

"Ініціативно Путін Зеленського нікуди не запрошував і не пропонував ніяких зустрічей Зеленському... Зеленський, власне, ініціює зустріч. І у відповідь на це президент Путін йому відповів, що так, ми готові, але тільки в Москві", - сказав він

Він також заявив, що Москва вважає "глибоко помилковими" висновки генсека ООН Антоніу Гутерріша, який заявив про непридатність права на самовизначення народів у ситуації з Кримом і Донбасом.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, Трамп у четвер заявив, що "особисто" попросив Путіна на тиждень припинити удари по Україні через "сильні морози".

Невідомо, коли відбулася ця розмова, і з якого дня Росія почала відлік "тижня енергетичного перемир'я". Проте саме з 1 лютого Україну накриє нова хвиля сильного холоду, до -30 градусів. У цей день "енергетичне перемир'я" вже закінчиться і Росія може завдати нового удару.

