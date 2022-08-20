Між ФСБ і розвідкою конкуренція на виживання.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну, відразу дві структури країни-окупанти займаються "українським питанням".

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Зараз є дві структури у РФ, які займаються безпосередньо українським питанням. Це, звичайно, ФСБ і працює Головне управління Генерального штабу РФ, колишнє Генеральне розвідуправління. Вони постійно конкурують. Політична розвідка РФ не причетна до українського питання, окупованих територій. Вона працює ззовні. Маю на увазі Службу зовнішньої розвідки під керівництвом того Наришкіна, якого Путін просто драв напередодні вторгнення. Прошу вибачення за сленг, але інакше не можу це висловити", - зазначив експерт.

За словами Ступака, між ФСБ і розвідкою конкуренція на виживання.

"ФСБ і управління розвідки постійно конкурують, хто першим добіжить до свого шефа, до Путіна, і доповість якусь важливу інформацію. Хто перший щось отримав, хто перший запропонував якесь рішення, погладили по голові та, можливо, орден дали. Це не новина: вони так працюють ще з часів Радянського Союзу, коли КДБ і всі спецслужби конкурували один з одним. А тут це виведено в таку квінтесенцію, що, якщо хтось не доповів вчасно, чи не приховує він цю інформацію, потрібно його перевірити. Це не просто здорова конкуренція, а саме конкуренція на рівні виживання", - зазначив експерт.

Війна в Україні та чергова заява РФ:

20 серпня 2022 року міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу заявив, що рішення про вторгнення в Україну було ухвалено нібито через "неприйнятні загрози безпеці Росії, створені владою України".

Він також додав, що "одночасно почалося військове освоєння української території Північноатлантичним альянсом, а Київ взяв курс на вступ до НАТО". З це причини, пояснив Шойгу, президент Путін в лютому ухвалив єдине вірне рішення про проведення "спеціальної військової операції".

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