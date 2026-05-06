Віталій Саєнко

Україна виступила з чіткою пропозицією про встановлення режиму припинення вогню, і чекає від РФ згоди на припинення обстрілів і ударів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що залежність російського параду на 9 травня від можливих дій України свідчить, що давно настав час, аби Росія припинила війну. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатись з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа", – наголосив Зеленський.

Водночас глава держави запевнив, що Україна готова працювати заради миру і прагне достойно закінчити цю війну.

"Росія довоювалася до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас. І це чіткий сигнал: треба завершувати", – заявив президент.

Парад в Москві та перемирʼя: що передувало

Нещодавно у Росії в односторонньому порядку оголосили про перемирʼя на 8-9 травня і пригрозили Україні ракетними "ударами відплати" в разі зриву параду в Москві.

При цьому, Україна запропонувала Росії погодитись на перемир’я вже з ночі на 6 травня, але Москва на це не пішла і продовжувала наносити удари по мирних містах.

Сьогодні, 6 травня, Зеленський заявив, що Росія оголює віддалені регіони, масштабно переміщуючи засоби протиповітряної оборони до Москви. Це відкриває додаткові можливості для застосування українських далекобійних.

Як писало польське видання Rzeczpospolita, Путін може навмисно провокувати Україну на нанесення ударів по Москві як привід для перевірки лояльності свого оточення та проведення мобілізації. Зокрема, застарілі марення, які повторюються вже понад десять років, в умовах погіршення економічної ситуації, загострення репресій, цензури та відключення громадян від інтернету вже не переконують росіян у необхідності воювати проти України.

