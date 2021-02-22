Захарченко каже, що готовий до "виборів".

Колишній міністр внутрішніх справ України, який очолював МВС за президентства Віктора Януковича, Віталій Захарченко, заявив про намір очолити "ДНР" і "ЛНР" після їх "об'єднання".

Про це Захарченко заявив в інтерв'ю російським пропагандистам, пишуть "Новости Донбасса".

"Якщо так питання буде стояти, і народ захоче мене там бачити в якості президента. У мене достатньо сил і досвіду. Так, я готовий", - сказав Захарченко, якого в Україні звинувачують у масових вбивствах учасників Євромайдану.

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На запитання, чи готовий Віталій Захарченко до відкритих виборів, він відповів ствердно.

У грудні минулого року Печерський районний суд Києва дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка в рамках справи про перешкоджання проведення мітингів на Майдані Незалежності в Києві з 18 по 20 лютого 2014 року.

Новий "референдум" на Донбасі

28 січня "Східна правозахисна група" повідомила, що бойовики вирішили об'єднати угруповання "ЛНР" і "ДНР", провівши щодо даного питання "референдум".

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Автор: Юрій Годован