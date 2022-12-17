Ігнат пояснив, що для ракетного удару немає значення погода, але для відслідковування результатів атаки і дорозвідки ворогу потрібне ясне небо.

В Повітряних силах пояснили, що ворог проводить декілька типів розвідки перед нанесенням ударів по Україні, включаючи соціальні мережі.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, перед ударом росіяни вивчають все: від супутникової і космічної до наземної і агентурної розвідки. Також досліджуються соціальні мережі і пабліки.

"Вони дивляться, яким чином прокласти маршрут нового удару, неважливо звідки вони запускають ракети, з території Каспію чи Волгодонську. Важливо, як вони полетять: через територію Білорусі чи можливо Молдови, як вони це роблять, залетять несподівано, пролетять по руслу річки і долетять туди, куди їм потрібно. Скажімо, до Києва, як це вчора було", - сказав Ігнат.

Відео дня

Він пояснив, що для удару погода немає значення, але для відстеження результатів ударів і дорозвідки ворогу потрібне ясне небо.

"Їм потрібна супутникова зйомка, що побачити, як вони це роблять в режимі реального часу. Для цього ймовірно вчора в небо був піднятий літак А-50 для радіолокаційного виявлення", - пояснив речник.

Ракетні обстріли РФ

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2022 року Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України.

Всього було запущено 76 ракет, з яких війська Повітряних сил знищили 60.

Повідомлялося, що особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.

Крім того, пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата "Адмірал Макаров" з акваторії Чорного моря.

Вас також можуть зацікавити новини: