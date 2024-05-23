Від початку війни РФ проти України адміністрація Байдена була занадто обережною, але ще є час це змінити, наголошує автор матеріалу.

Протягом останніх кількох тижнів Росія мала певні успіхи на полі бою, але становище України далеко не безнадійне. Адміністрація Байдена повинна збільшити інтенсивність своєї військової діяльності і тим самим забезпечити перемогу України.

Про це в колонці для Defense One пише старший політолог в RAND Ендрю Рпдін. Він наголошує, що обережність адміністрації Байдена була помітна від самого початку війни. Обсяг американської підтримки, що надається Україні, розширюється, але поступово.

"У квітні 2022 року було оголошено про буксирувану артилерію, у червні 2022 року – про колісні ракетні комплекси HIMARS, у грудні 2022 року – про протиповітряну оборону Patriot, у січні 2023 року – про наземні бойові машини, у липні 2023 року – про касетні боєприпаси, а у квітні – про армійські тактичні ракетні комплекси наземного базування (ATACMS)", – йдеться у матеріалі.

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Зміна політики США у кількох сферах покращила б військову ситуацію в Україні з мінімальним ризиком ескалації з боку Росії. По-перше, Сполучені Штати могли б відмовитися від наполягання на тому, щоб надані ними боєприпаси використовувалися лише на українській території, і припинити тиск на Україну, щоб вона утримувалася від ударів по території РФ.

По-друге, Сполучені Штати можуть розширити свою видиму військову присутність в Україні. Західні радники повинні бути в Україні, щоб розуміти стан і потреби українських збройних сил для забезпечення необхідної якісної переваги. Якщо, за трагічним збігом обставин, американський персонал загине в результаті російської атаки, адміністрація Байдена матиме значну свободу дій для контролю над реакцією на неї.

По-третє, Вашингтону слід розширювати свої операції в космосі і кіберпросторі у відповідь на кібератаки Росії проти американських космічних провайдерів і глушіння проти союзників по НАТО. Росія може піти на ескалацію, збільшивши кількість кібератак або інших дій у відповідь, але при цьому вона ризикує викрити свої хитрощі і втратити можливість використовувати такі атаки в майбутньому.

"Додаткові дії США також можуть підштовхнути інших членів Альянсу до посилення підтримки, оскільки союзники традиційно покладаються на США як на лідера. Німеччина не надавала танки Leopard, доки США не надали Abrams. Можливо, подальша американська підтримка призведе до того, що Німеччина надасть Taurus, власну крилату ракету великої дальності. З вузької американської точки зору, більша участь США – це можливість випробувати нові можливості і отримати досвід допомоги партнеру, який протистоїть чисельно переважаючому супротивнику. Такий досвід може бути дуже важливим для допомоги Тайваню в протистоянні китайській агресії", – пояснює Ендрю Радін.

Уникнення прямого військового конфлікту з Росією є першочерговим інтересом. Але запропоновані вище заходи не є закликом до залучення американських збройних сил, а радше засобом поступового посилення американської політики щодо України.

Росія не може нескінченно довго нести непропорційні втрати в живій силі і матеріальних засобах. Зняття обмежень на американську допомогу дозволить Україні відволікти російські війська і подолати їхню чисельну перевагу, особливо в той час, коли поновлення російських атак чинить тиск на Україну.

"Сполучені Штати та їхні союзники повинні скористатися необхідною стриманістю Росії щодо НАТО і зробити більше, щоб допомогти Україні перемогти Росію. Адміністрація Байдена зі зрозумілих причин була обережною на початку війни. Зараз є можливість для набагато інтенсивнішої ролі США", – резюмує автор матеріалу.

Війна в Україні: що пишуть у західних медіа

Аналітик Bild Юліан Рьопке пише, що просування російських окупаційних військ на Харківщині застопорилося. Зазначається, що Україні вдалося зупинити наступ росіян завдяки поставкам зброї зі США.

Водночас The New York Times пише, що ЗСУ на Харківщині ведуть стратегію оборони з повільним відступом. Водночас тактика росіян радикально змінилася, порівняно з 2022 роком – вони "стріляють з артилерії на великі відстані, знищують все, потім невеликими групами йдуть на штурм, але у великій кількості, з різних напрямків".

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