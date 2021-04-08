Ним виявився матрос військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти) Денис Юшко.

Стало відоме ім'я військовослужбовця, який загинув сьогодні в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ на Донбасі.

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Як повідомила прес-служба Миколаївської облдержадміністрації, матрос військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти) 1998 року народження, житель села Новобогданівка Миколаївського району Денис Юшко отримав вогнепальне кульове поранення голови, несумісне з життям.

В ОДА висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

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Протягом минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення, один - загинув.

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Автор: Антоніна Доломанжи