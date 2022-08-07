Представник ЗСУ наголосив, що літаки ЗСУ потрібні "вже зараз і сьогодні".

У Повітряних силах Збройних сил України розповіли, що багатоцільові винищувачі можуть "суттєво допомогти" в деокупації захоплених Росією територій України.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Радіо свобода.

Представник ЗСУ наголосив, що літаки ЗСУ потрібні "вже зараз і сьогодні".

"Нам потрібно деокупувати наші території і контролювати весь повітряний простір нашої держави. Тому багатоцільові винищувачі є тією зброєю, яка допомогла б суттєво для деокупації наших територій як в роботі по повітряних цілях, так і по наземних. Багатоцільові винищувачі західних зразків мають сучасне озброєння, сучасні радари", - пояснив Ігнат.

Він впевнений, що українські льотчики змогли б ефективно застосовувати такі винищувачі.

Як повідомляв УНІАН, Україна потребує постачання якомога більшої кількості сучасної зброї та сподівається на активну участь у цьому питанні канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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