Доля війни в Україні залежить від Путіна, повідомили в російському Міністерстві оборони.

Війна Росії проти України триватиме, поки не будуть повністю виконані завдання, які поставив президент РФ і верховний головнокомандувач Володимир Путін.

Для російської сторони зараз нібито в пріоритеті збереження життів своїх військових, розповів очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу під час селекторної наради, пише "Інтерфакс".

"Спеціальна військова операція продовжиться до повного виконання завдань, поставлених верховним головнокомандувачем (Путіним - Ред.)", - заявив він.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Через напад Росії в нашій країні загинуло багато мирних людей. В ООН підтвердили загибель майже 5 тисяч цивільних.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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