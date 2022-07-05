Реальні втрати серед цивільного населення через війну з Росією значно більші, зазначили у Моніторинговій місії ООН з прав людини.

В Організації Об'єднаних Націй підтвердили загибель майже 4,9 тис. цивільних осіб з початку повномасштабної війни в Україні.

Про це у Facebook повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини.

"Станом на 4 липня ми підтвердили 4889 випадків загибелі та 6263 випадки поранення цивільних осіб, починаючи з 24 лютого. Реальні цифри є значно вищими", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними місії, лише у червні загинула 361 цивільна особа, а 1029 отримали поранення. Серед них 51 загиблий та 206 поранених у 18 містах/селищах на територіях Луганської та Донецької областей, які перебувають під контролем збройних сил Російської Федерації та пов’язаних з нею озброєних угруповань (18,5% від загальної кількості), а також 310 загиблих та 823 поранених у 162 містах/селищах в областях (частинах областей), які перебували під контролем уряду України на момент, коли випадки загибелі або поранення цивільних осіб мали місце (81,5% від загальної кількості).

У місії зауважили, що 98% цих втрат спричинені застосуванням вибухового озброєння з великою зоною ураження.

"Ми наголошуємо, що міжнародне гуманітарне право забороняє всі засоби та методи ведення війни з невибірковою дією. Цивільні особи ніколи не мають бути ціллю, і необхідно постійно піклуватися про збереження цивільних осіб та цивільних об’єктів. Необхідно постійно дотримуватися принципів розрізнення, запобіжних заходів та пропорційності", - заявили в місії.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну. Ворог обстрілював військові та цивільні об'єкти, на захоплених територіях окупанти ґвалтували, катували та жорстоко вбивали людей.

Лише в одному Маріуполі Донецької області через широкомасштабну агресію РФ загинули понад 20 тисяч осіб.

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