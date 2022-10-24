Заступник голови Радбезу РФ стверджує, що у його країни не закінчилося важливе озброєння.

У понеділок, 24 жовтня, заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв в Нижньому Тагілі покрасувався у шкіряному плащі на території корпорації "Уралвагонзавод", яка займається, зокрема, розробкою та виробництвом бронетехніки.

Російський чиновник в Telegram написав, що за вказівкою президента РФ Володимира Путіна провів контрольну перевірку випуску танків і обговорив питання прискорення поставок техніки для використання у війні проти України.

Медведєв також стверджував, що РФ не витратила під час протистояння з українською державою всю важливу зброю, і вибухнув новими погрозами.

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"...Читаючи ворожу аналітику, неодноразово зустрічав твердження, що військова техніка і затребуване озброєння в Росії скоро закінчаться. Типу все витратили. Не сподівайтеся. Випуск озброєнь і спеціальної техніки кратно збільшується в усіх напрямках: від танків і гармат до високоточних ракет і дронів. Чекайте!" - пригрозив він.

Війна Росії проти України й погрози Дмитра Медведєва - що потрібно знати

Окупаційні війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Російська влада стверджувала, що за кілька днів закінчить "спецоперацію" в Україні - так вони назвали повномасштабну війну.

Супротивники отримали гідну відсіч з боку Збройних сил України.

Дмитро Медведєв вже не раз "відзначався" скандальними заявами. Зокрема, він погрожував цивілізованому світу ядерною зброєю і мріяв про "тотальної капітуляції" Києва.

На тлі скандальних заяв Медведєва з'явилися чутки, що він пиячить.

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