Супротивники зазнали поразок на низці напрямків, зазначили у Генштабі.

Сили оборони України відбили майже 50 атак російських окупантів, а міста Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 вівторка, 4 квітня. "Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак", - йдеться у зведенні.

Також на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кремінної. "На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут - протягом доби наші захисники відбили близько 20 атак противника", - сказано у зведенні.

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Супротивник також вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Також на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував безпілотники.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Генштаб ЗСУ вранці 4 квітня повідомив, що упродовж минулої доби супротивники зосередили основні зусилля на тому, щоб вести наступ на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Мар'їнському напрямках, там було відбито 69 атак з боку супротивника. У Генштабі також поділилися, що найзапекліші бої тривали за населені пункти Авдіївка, Бахмут та Мар’їнка.

Пізніше речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що 3 квітня у районі Бахмуту ворог здійснив 32 атаки. У самому Бахмуті й на околицях міста відбулося 26 зіткнень.

За словами командувача Сухопутних військ, генерал-полковника Олександра Сирського, Бахмут залишається під контролем Збройних сил України, а ворог там втрачає сили.

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