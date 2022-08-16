У Російській Федерації через величезні втрати вирішили реформувати повітряно-десантні війська.
У РФ полки десантних військ хочуть зробити батальйонами, а дивізії - бригадами, поділився в Telegram журналіст Роман Цимбалюк, посилаючись на джерело.
За його словами, поки невідомі терміни проведення такої реформи.
"У зв'язку з неможливістю компенсувати величезні втрати серед особового складу військових частин Повітряно-десантних військ РФ, командування Збройних сил планує здійснити певні реформи. За інформацією від джерела з (Повітряно-десантних військ - Ред.), реформи будуть спрямовані на реорганізацію структури в цілому, а фактично мова йде про скорочення...", - зазначив автор.
Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну без оголошення війни рано вранці 24 лютого. Вороги обстрілювали військові та цивільні об'єкти, є дуже багато жертв серед цивільних. Лише в одному Маріуполі Донецької області загинули десятки тисяч осіб.
Збройні сили України дають гідну відсіч ворогам. Станом на 16 серпня на нашій землі ліквідовані майже 44 000 загарбників.