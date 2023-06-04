Українські воїни за добу відбили багато ворожих атак.

Російські загарбники продовжують безуспішні спроби наступу поблизу Мар’їнки. Цієї доби Сили оборони України відбили на цьому напрямку усі 16 атак окупантів.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 4 червня, російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на повній окупації Луганської та Донецької областей.

"Протягом доби окупанти здійснили 23 атаки, проте всі вони були відбиті підрозділами Сил оборони", - розповіли у Генштабі. Зокрема, на Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області, а на Лиманському - в районі Білогорівки.

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Крім того, на Бахмутському напрямку росіяни намагалися наступати в районі Іванівського, однак змушені були відступити. За даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку цієї доби російські терористи вели наступальні дії в районі Мар’їнки, однак усі атаки були відбиті.

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, попри значні втрати, російська армія продовжує невдалі спроби наступів на східному фронті, безуспішно намагаючись захопити усі території Луганщини та Донеччини.

Ворог втрачає не лише живу силу, а й значну кількість техніки. Так, за минулу добу українські військові ліквідували близько 470 російських окупантів та знищили 22 артилерійські системи, 10 бойових броньованих машин, 8 танків та десятки одиниць автомобільної і спецтехніки.

Загальні ж бойові втрати росіян у війні з Україною становлять близько 209 тис. 940 осіб.

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