Президент Росії намагатиметься робити все для того, щоб до 9 травня на Херсонщині провести псевдореферендум, зазначили в Міноборони України.

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну необхідно до 9 травня (у РФ святкують День перемоги) показати свій успіх в Україні.

Російський лідер робитиме вся для того, щоб провести в Херсонській області "референдум" про створення так званої "Херсонської республіки" і сказати, що квазідержава хоче стати частиною РФ, розповів представник Генерального управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі каналу "Настоящее время".

За його словами, це хочуть подати як одну з "перемог" окупантів в Україні, а на черзі можуть бути Запорізька та Одеська області. Співбесідник додав, що це стратегія президента РФ.

"…Він усе буде робити для того, щоб будь-якими методами провести референдум та сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "Херсонську народну республіку" і хоче увійти до складу Росії... Наступними кроками можуть бути Запорізька… Одеська… Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього Радянського Союзу", - зазначив співбесідник.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні міста, зокрема, в Херсонській області. Окупанти взяли під контроль низку населених пунктів, у тому числі й Херсон.

Супротивник анонсував проведення на Херсонщині так званого "референдуму" для створення "ХНР". Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що РФ не зможе легітимізувати свій контроль над захопленими територіями.

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