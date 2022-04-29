Олексій Данілов прокоментував так званий "референдум", який Росія готує на окупованій частині Херсонської області.

Росія не зможе легітимізувати свій контроль над окупованими територіями.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Радіо Свобода.

Він прокоментував так званий "референдум", який Росія готує на окупованій частині Херсонської області.

"Це не є референдуми. Це звичайна класика рашистів, яка використовується для нібито легалізації тих дій, які вони проводили. Вони не мають ніякого ні юридичного, ні міжнародного значення. Це звичайний рашизм, який на сьогодні "квітне", на превеликий жаль, на території РФ… Я більш ніж впевнений, що навіть якщо відбудуться якісь дії там, вони точно не можуть тягнути ні на який референдум, тому що Росія немає ніякого відношення до наших територій", – сказав Данілов.

Він також назвав класичною російською практикою спробу запровадити в обіг рублі на захопленій території.

"Коли вони захоплюють ту чи іншу територію, вони хочуть поміняти банківську систему. Наскільки це приживеться на Херсонщині, я сказати точно вам можу – не приживеться. Певний час вони можуть мати якісь спроби зробити таку валюту – псевдовалюту, що має рухатись на цій території. Але, маючи на увазі той супротив, який чинять херсонці і всі громадяни нашої країни, я більш ніж впевнений, що це на короткий проміжок часу", – заявив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що демократичний світ повинен відреагувати потужними санкціями на будівництво окупантами катівень та введення рублевої зони на півдні Україні.

Херсон окупували російські війська 2 березня. Після цього в місті систематично проводилися мітинги на підтримку України. При цьому російські військові не гребували використовувати зброю проти беззбройних жителів Херсона.

В окупованому Херсоні окупанти заявили, що мають намір провести "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Спочатку його планували провести в період з 1 травня по 10 травня, потім перенесли на 27 квітня.

У зв'язку з чим президент України Володимир Зеленський попередив російську сторону про вихід України з переговорного процесу у разі проведення "референдуму" в Херсоні. Після чого в МЗС РФ заявили, що "не знають нічого "про підготовлюваний в місті "референдум".