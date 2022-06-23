Радник глави ОПУ зазначив, що у зовнішній політиці відбуваються цікаві процеси

Ще один стратегічний переломний момент в російсько-українській війні стався. Українські військові вже виграли свою Курську дугу.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович під час спілкування з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Можна сказати, що у війні стався ще один стратегічний перелом. Можна сказати, що ми виграли свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк. Як заберуть, так і віддадуть", - вказав радник глави ОПУ.

За його словами, у зовнішній політиці відбуваються цікаві процеси.

"Титанічні речі відбуваються зараз у зовнішній політиці. І це, якщо міряти мірками Другої світової війни, то ми виграли Курську дугу і, свого роду, битву за Африку. Це дуже хороші новини", - підсумував Арестович.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися в напрямку міста Бахмут і встановити контроль над містом Сєвєродонецьк.

При цьому керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що дії російських окупантів на Донбасі свідчать, що перед ними там зараз стоять три цілі, серед яких повне захоплення Сєвєродонецька, підхід до Лисичанська, а також рух з боку Попасної.

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