Супротивник завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Вуглегірської ТЕС, зазначили у Генштабі української армії.

Російські окупанти готуються до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку активних дій противник не проводив. Обстрілював зі ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне.

На Бахмутському напрямку здійснює обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка.

Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

Раніше в американському Інституті дослідження війни попередили, що супротивник посилив артилерійські та ракетні обстріли західніше міста Бахмут Донецької області, можливо, щоб ізолювати його від українських ліній комунікацій із заходом та півднем.

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