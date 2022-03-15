За останній день російські війська не просунулися ближче до Києва, дізналися журналісти.

Війська Російської Федерації за час війни випустили понад 950 ракет по Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американського високопосадовця з Міністерства оборони США.

Зокрема, згідно з даними американського чиновника, російські сили вже випустили більше ніж 950 ракет з часу початку вторгнення в Україну.

При цьому, російські та українські сили залучили приблизно 90% свого наявного бойового потенціалу у бойових діях.

Також США "продовжують оцінювати незначний або відсутність прогресу російських сухопутних сил у здобутті їхніх цілей". Посадовець відзначив, що російські сили не наблизились ближче до Києва.

У США оцінюють, що російські сили досі перебувають за 15-20 км на північний схід від Києва і за близько 20-30 км на схід від столиці України.

Крім того, в останні 24 години безпекова допомога з США та інших держав продовжувала надходити до України. Зокрема, поставки включали озброєння.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ увірвалися на українську територію. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв та Маріуполь.

15 березня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що за час російського вторгнення в країну знищено 3 500 об’єктів інфраструктури.

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