Йдеться, зокрема про радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 25 окупантів та ворожої техніки.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Південь" у Facebook щодо підсумків за 20 червня.

"Нашими ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено зменшення ворожої армії на 25 рашистів, танк Т-62, самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит", потужну станцію зв'язку, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки та три склади боєприпасів", - йдеться у дописі.

Також зауважується, що під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог позбавився і двох безпілотників типу "Орлан-10".

Як раніше повідомляв УНІАН, 18 червня у Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 57 російських окупантів та 18 одиниць техніки. Зокрема танк Т-72, важка вогнеметна система ТОС-1 "Буратіно", гаубиця "Мста-Б", самохідна гармата "Гіацинт", три багатоцільові броньовані тягачі та дев'ять одиниць автомобільної та броньованої техніки.

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