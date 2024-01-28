Точна дата загибелі чоловіка невідома.

Армія Російської Федерації вбила останнього жителя села Степок в Сумської області. 60-річного Олександра Миколайовича виявили 24 січня.

Син загиблого Руслан йдеться Суспільному, що снаряд влучив прямо в кімнату, де знаходився його батько. Загибель цивільного в Степку підтвердили в Краснопільській селищній раді та СБУ.

Населений пункт знаходиться недалеко від кордону з РФ поруч з гуманітарним переходом "Покровка-Колотилівка". За словами Руслана, його батько був останнім жителем села, адже інші люди евакуювалися.

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"У середу 24 січня мої друзі поїхали подивитися, батька відвідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Я сам в шоці. Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, били кожен день, ми йому генератор і акумулятор купили, і він там жив. Була у нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай. Зараз чекаю маму і сестру, щоб поховати батька", - розповів чоловік.

При цьому секретар Краснопільської селищної ради Ірина Юхта повідомила, що точна дата загибелі чоловіка невідома.

"Інформація надійшла на цьому тижні. Це було пряме попадання в будинок. Орієнтовно загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок до кінця ще невідомо", - зазначила Юхта.

СБУ проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Ситуація в на фронті - останні новини

На фронті за добу 27 січня сталося 79 бойових зіткнень. При цьому Авіація ЗСУ ударили по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Підрозділи ракетних військ вразили артилерійський засіб і два склади боєприпасів.

За даними розвідки Британії, протягом останніх тижнів загарбники продовжують наступальні дії, однак отримані досягнення не мають стратегічного значення.

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