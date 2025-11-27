У центральній частині міста продовжуються боєзіткнення, ворог намагається просуватися в північну частину Покровська.

У Покровську Сили оборони стримують російських окупантів від подальшого просування, тривають бої по всій лінії залізничної колії, що розділяє місто на дві частини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ШР ДШВ).

Зауважується, що українські військовослужбовці, зокрема 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7-го корпусу ШР ДШВ проводять рейди південніше від залізниці для влаштування засідок та знищення ворога.

"Продовжуються боєзіткнення у центральній частині Покровська. За минулу добу штурмові підрозділи знищили 21 росіянина", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Крім того, оператори FPV працюють по ворожих цілях у місті - ворожому особовому складу та техніці, яку загарбники після переміщення до Покровська маскують у забудові.

"Ворог намагається продовжувати просування у північну частину міста. Ціною власних життів росіяни пробують накопичуватися, а також готувати підґрунтя до подальшого наступу, зокрема налагоджувати супутниковий звʼязок. Наші військові фіксують це та перешкоджають таким діям", - підкреслили у 7-му корпусі ДШВ.

Ситуація в Покровську: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий оглядач Олексій Гетьман зазначив, що на Покровський напрямок були підтягнуті резерви Сил оборони і наразі загрози оточення міста немає.

Гетьман також додав, що північна частина Покровська, а також залізниця контролюються українськими військами. За його словами, по центру міста була проведена певна зачистка від окупантів, а в південній частині частково перебувають росіяни, але їхня кількість не перевищує 500 осіб, і їх найближчим часом "зачистять".

Вас також можуть зацікавити новини: