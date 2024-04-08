Також військовий розповів, як чеченським збройним силам вдалося перемогти РФ під час Першої чеченської війни.

Чеченський командир Муслім Мадієв, який воює в Україні, вважає, що Росія все ж має розпастися. За його словами, говорити з росіянами немає сенсу, адже вони все одно обдурять.

"Так-так, обов'язково. Говорити з ними, вести з ними якусь розмову неможливо, вони обдурять. З ними домовлятися не можна. Якщо домовлятися з Росією, їх треба поставити на рівень нижче, щоб вони знали, що ти залізеш туди і отримаєш палицею по голові", - зазначив він в інтерв'ю "РБК-Україна".

Також командир наголосив, що не може йти мови про замороження війни, адже РФ підготується і прийде ще раз.

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"Якщо вони відчують, що можуть, то вони знову зайдуть. Треба створювати сіру зону, щоби від них було 200 кілометрів, і під Москву їх загнати", - пояснив Мадієв.

Крім того, він згадав, як чеченським збройним силам вдалося перемогти РФ під час Першої чеченської війни.

"Вони були слабкі на той час. Вони одразу знайшли миротворця Лебедєва та вирішили зупинитися. Ми теж думали, що вони зупиняться, ми перемогли, у нас у Грозному операція була, за одну ніч ми оточили всі підрозділи, які там перебували. Їм уже подітися не було куди, вони пішли на переговори", - розповів військовий.

Тоді росіяни говорили, що захоплять Грозний за дві години, проте це навпаки вдалося зробити чеченським військам за один день. Мадієв ще раз повторив, що заморожувати конфлікт не можна ні в якому разі.

"Їх треба добити, до кінця довести. Кацап тільки так зрозуміє. Його треба бити, армію треба готувати. Або їх треба розмазати Росією, щоб вони ніколи не могли зібратися. Росія, по суті, зараз себе показує, яка вона є. Щоб його (росіянина - УНІАН) перевиховати, його треба до концтабору загнати. Вони сьогодні одне говорять, завтра інше, і ніхто не може з них спитати", - додав командир.

Коли в нього запитали, чи вірить він у те, що повернеться у вільну Чечню, відповів:

"Я не те щоб вірю, я прийду та звільню".

Водночас за його словами, це станеться після того, як Україна переможе.

"Те, що зараз Україна виграє, я не маю сумнівів. Ми воюватимемо до кінця, поки не виграємо, а то нам і нашим дітям жити не буде де", - запевнив військовослужбовець.

Перша російсько-чеченська війна: що відомо

У грудні 1994 року Росія підписала указ "Про заходи щодо забезпечення законності, правопорядку і громадської безпеки на території Чеченської Республіки". Після чого війська РФ увійшли на територію Чечні, внаслідок чого почалася війна.

Результатом цього конфлікту став "мирний договір" в Хасав'юті, який було підписано влітку 1996 року, Москва фактично капітулювала, адже армія РФ тоді втратила близько 15 тисяч військових загиблими, 2-3 тисяч осіб залишилося з інвалідністю. Щодо точних втрат цивільного населення Чечні, точних відомостей немає, проте експерти називали цифру від кількох десятків тисяч до понад сто тисяч мирних жителів країни.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, видання The Times писало, що Росія завдає масованих атак безпілотниками по Харкову, адже планує повністю зруйнувати місто та підкорити його собі. Так, журналісти навели приклад слова російського пропагандиста Володимира Соловйова, який заявив, що "Харків має бути стертий з лиця землі".

Крім того, в Генштабі розповіли, що ворог збільшив тиск на український плацдарм на Херсонщині. На цьому напрямку за минулу добу противник здійснив 8 безуспішних атак позицій наших військ.

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