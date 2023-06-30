За добу на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках відбулося 31 бойове зіткнення.

Російські окупанти продовжують кидати основні сили на Лиманський, Бахмутський та Мар’їнський напрямки. На цих ділянках фронту тривають важкі бої.

У Генштабі ЗСУ станом на 6:00 повідомили, що протягом доби відбулося 31 бойове зіткнення. Так, на Лиманському напрямку російські загарбники безуспішно намагалися наступати біля Роздолівки та Білогорівки, на Бахмутському - в районі Бахмута, а на Шахтарському - в районі Новомихайлівки.

Крім того, на Авдіївському напрямку росіянами не мали успіху у наступальних діях в районі Авдіївки, які проводили за підтримки авіації.

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"На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах міста Мар’їнка та Побєди і Новомихайлівки", - додали у Генштабі.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог наразі зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Ситуація на фронті станом на 30 червня - головні новини

За даними експертів, українські військові наразі перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку. Також Сили оборони України продовжують контрнаступ на декількох ділянках фронту, мають успіхи, поступово просуваючись та закріплюючись на нових позиціях.

Впродовж минулої доби українські військові завдали чергових потужних ударів по позиціях росіян, уразивши ворожі пункти управління, скупчення окупантів, а також 13 артилерійських підрозділів.

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