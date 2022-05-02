Інформація про особисту присутність начальника Генштаба Росії в районі Ізюма, міста в Харківські області, біля якого ЗСУ зараз героїчно стримує ворога, підтверджена.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів повідомив, що начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов дійсно був в районі Ізюма, але підтверджень про його поранення нема.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Підтверджень, що він (Герасимов - УНІАН) був поранений, в нас немає. Більше того, в нас є вже певні підтвердження, що він не був поранений", - сказав радник міністра внутрішніх справ України.

Він також зазначив, що інформація про особисту присутність начальника Генштабу Росії в районі Ізюма, міста в Харківські області, біля якого ЗСУ зараз героїчно стримує ворога, підтверджена.

"В нас є підтвердження, що він (Герасимов - УНІАН) дійсно був в районі Ізюма", - сказав Андрусів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 травня, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Twitter написав, що отримано підтвердження про вчорашній вибух в Ізюмі в районі штабу 2-ї армії РФ, де знаходилася ставка начальника Генштабу РФ Герасимова, який приїхав керувати наступом на Слов'янськ.

За словами Геращенко, підтверджено велику кількість 200-х серед вищого офіцерського складу.

Також сьогодні, 1 травня, екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Facebook, посилаючись на інсайдерське джерело в РФ, що начальник генштабу РФ Валерій Герасимов отримав в Україні осколкове поранення правої гомілки.

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