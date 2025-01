Генерал розповів, чому російським окупантам не вдається прорвати оборону ЗСУ і серйозно просунутися вглиб української території.

Твердження про те, що "Україна не може перемогти" наступу росіян не є достовірними.

Таку думку висловив експерт, генерал і колишній командувач Сухопутними силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю подкасту In the Bunker with Darth Putin KGB. "Справа в тому, що вони ледве рухаються", - сказав Ходжес про просування російських сил.

Ходжес нагадав, що РФ "має проблеми з живою силою" через суттєві втрати на полі бою, і намагається залученням понад 10 тис. північнокорейців якось це виправити.

Він зізнався в тому, що раніше вважав нібито втрати змусять владу РФ зупинитися... і був здивований, що вони готові змиритися з такою кількістю вбитих і поранених власних солдатів.

Генерал також заявив, що не бачить можливості для російського прориву "в стилі їхніх дідів" за часів Другої світової війни, оскільки вони не мають потужних тренованих формувань і повітряного прикриття, що допомогло б прорвати українську оборону й зайти на 30-60 км у тил українських захисників "так, як робили б їхні діди проти німецького Вермахту" в 1943-45 роках.

"У Росії немає потужностей, щоб перемогти українські сили, а її єдина надія полягає в тому, що Захід здасться", - констатував генерал. Він додав, що керівництво РФ сподівається лише на те, що Захід відмовиться від підтримки України, що США, Велика Британія та інші просто скажуть: "досить, Україно, вам доведеться прийняти якийсь результат переговорів, і давайте покінчимо з цим", саме на це розраховує Путін.

Ходжес заявив, що слід віддати належне Генштабу ЗСУ: "Ми ніколи достеменно не знали, якими є їхні цілі, і ми не маємо права це знати, тому можемо тільки здогадуватися про те, якими є їхні цілі для цієї [Курської] операції".

У Курській операції, за його словами, територія не є головною метою. Головне - це ефект, який створює сам факт захоплення російських населених пунктів ЗСУ.

Ходжес про війну в Україні

Збройні сили РФ уже понад рік проводять наступальні операції на кількох ділянках фронту. Проте просування окупантів важко назвати успішним, заявляв наприкінці 2024 року військовий аналітик і колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес.

"Від Авдіївки до Покровська 63 км. За рік росіяни не змогли просунутися на 60 км углиб української території, навіть незважаючи на важкі втрати... Це важко назвати успішною наступальною операцією", - говорив колись він.

