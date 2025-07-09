Росіяни хочуть активніше впливати на світову спільноту через свій аналог USAID.

Після того, як адміністрація Дональда Трампа в США ліквідувала Агентство з міжнародного розвитку (USAID), Росія має намір створити свою програму міжнародної допомоги в тому ж форматі. Про це в інтерв'ю російському виданню РБК заявив глава "Росспівробітництва" Євген Примаков.

USAID відігравав ключову роль у зовнішній політиці США, зміцнюючи американський вплив у світі через програми розвитку, гуманітарної допомоги та охорони здоров'я. Завдяки цим ініціативам мільйони людей по всьому світу отримували доступ до медичних послуг, освіти, продовольства та стабільності, що зменшувало ризики конфліктів і посилювало довіру до США як глобального лідера та союзника. Програми USAID називали "м'якою силою" США у світі.

Тепер Росія має намір скористатися "вакуумом", що утворився в цій сфері. Російське Міністерство закордонних справ розробляє проект закону про "сприяння міжнародному розвитку", аналогічний американському USAID.

Відео дня

"Я не кажу, що ми будемо змагатися з USAID, - нам би потягатися, наприклад, з Фінляндією, у якої є своє агентство з розвитку. Проблема в тому, що для того, щоб Росія зробила за кордоном хоч якусь корисну річ, яка якось позначиться на її впливі, треба випускати окрему постанову уряду. Якщо ми, наприклад, лавочку хочемо поставити в якомусь парку, під це потрібна постанова. Закон же про сприяння міжнародному розвитку має зробити цю роботу оперативнішою і прозорішою", - сказав глава "Росспівробітництва".

За словами Примакова, існує стереотип про "Російські будинки" за кордоном, що це "нудне, запорошене місце, де бабусі на швидкість їдять балалайки".

"Ми живемо в активному світі, і ми повинні бути активні", - зазначив він.

США закрили USAID

Як писав УНІАН, адміністрація президента Трампа в січні почала радикальну реформу USAID, оголосивши 90-денне заморожування всіх програм зовнішньої допомоги для їх ретельного перегляду.

До початку літа було ухвалено рішення скасувати понад 80% програм USAID - з близько 6200 грантів залишилося близько 1000, які передають на управління в Держдепартамент під керівництвом Марко Рубіо.

При цьому близько 94% співробітників агентства вже виведені зі штатної роботи - частину їх звільнили або відправили у відпустки - і керівництву агентства було дано розпорядження знищити конфіденційні документи.

Ці зміни жорстко критикують як у США, так і за кордоном. Колишні президенти Джордж Буш і Барак Обама назвали закриття USAID "трагедією" і закликали зберегти життєво важливі програми, зокрема ті, що підтримують глобальне здоров'я (HIV, малярія), постачання продовольства і боротьбу з демографічними катастрофами...

Представники медичної спільноти та правозахисні організації попереджають про можливі 14 мільйонів надлишкових смертей до 2030 року у зв'язку з такими масштабними скороченнями.

Вас також можуть зацікавити новини: