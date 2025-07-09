Відео зібрало багато коментарів.

У Сполучених Штатах Америки знайшли дуже незвичайний McDonald's - в місті Гошен (штат Індіана) ресторан швидкого харчування нагадує справжній середньовічний замок.

Відео, на якому можна побачити заклад, опублікував користувач TikTok з ніком amberstellll. За три дні короткий ролик набрав 2,9 мільйона переглядів, майже 690 тисяч вподобайок та понад 135 тисяч поширень. У коментарях люди змагаються в дотепності:

"Королівство МакКінгдом".

"З вас чотири шилінги, сер".

"Я буду Medieval Meal".

"Ресторан, в якому зупиняється Фея Хрещена у "Шрек 2", очевидно".

"Найбільш охоронюваний у всіх країнах".

"Доброго ранку, чесний хранителю золотих арок твоїх. Благаю, принеси мені скромну трапезу: один бутерброд з яловичиною, рясно прикрашений сиром і соусом, покладений між шматочками хліба. Нехай це буде "Біг-Мак", якщо тобі так подобається. Додай до цього порцію смажених бульб, золотистих, як сонце, з хрусткою скоринкою. І втамуй мою спрагу келихом твого солодкого еліксиру, чи то коли, чи то лимонного відвару!".

Mirror пише, що "замок" відкрився ще у 2014 році. У ньому розташований не лише McDonald's, а й Subway, величезний магазин та душові кабіни. Власник будівлі, який керує кількома зупинками для вантажівок під брендом Gallops, сказав, що завжди захоплювався королівськими будівлями:

"Я хотів зробити щось нове. Це була концепція, яка спала мені на думку, і я просто хотів над нею попрацювати".

Інші новини про McDonald's

Нагадаємо, у 100 країнах світу працює понад 41 тисяча ресторанів McDonald's. Прихильник мережі Гер Хе відвідав заклади в 55 країнах на шести континентах і назвав свій улюблений.

Минулого року завершилася затяжна суперечка McDonald's з ірландською компанією Supermac's. Європейський суд вирішив, що американська компанія втрачає права на торговельну марку "Біг Мак" щодо продуктів із м’яса птиці, але зберігає її для яловичини.

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