ЗСУ вдалося знищити позиції ворога по трасі з Піддубного на Іскру.

Сили Оборони України відкинули російських окупантів біля населеного пункту Товсте Донецької області.

Як повідомили аналітики проєкту DeepState, військовим ЗСУ вдалося знищити позиції противника по трасі з Піддубного на Іскру.

"Таким чином контроль ворога там вже відсутній. Натомість тривають просочування малих груп між Зеленим Гаєм та Товстим у Іскру. Там вже ворогів знищують або беруть в полон", - уточнили аналітики.

Крім того, росіяни зараз зосередили увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Январське-Тернове.

21 серпня повідомлялось, що ЗСУ повернули контроль над більшою частиною Товстого на Донеччині. Цього вдалося досягти завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів. "Завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади під контроль ЗСУ було повернуто більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області", – йшлося тоді в в повідомленні оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро".

23 серпня стало відомо, що бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай на Донеччині.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов заявляв, що в Донецькій області висока інтенсивність наступу росіян може тривати до жовтня.

