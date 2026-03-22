У Брянській області ЗСУ знищили два ЗРК 'Бук', - Мадяр

Також на тимчасово окупованій території Донеччини уражено РЛС "Тріумф".

У Брянській області Російської Федерації українські військові знищили зенітно-ракетні комплекси "Бук". Про це повідомив у Telegram командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровді.

За його словами сьогодні у Брянській області РФ знищено високомобільні багатофункціональні зенітно-ракетні комплекси середньої дальності "Бук-М3" разом з розрахунком. Крім того, уражено пускову заряджувальну установку "Бук-М2". Також пілотами СБС на тимчасово окупованій частині Донецької області, за словами Бровді, уражено РЛС "Тріумф" зі складу комплексу С-400.

Як зазначив командувач, у березні "птахи" СБС знищили вже 26 засобів ППО росіян. Загалом від початку місяця, станом на ранок 22 березня, СБС знищили (уразили) 7073 одиниці особового складу противника та 25 612 унікальних ворожих цілей.

Як писав УНІАН, Силам оборони України вдалося збити новий рідкісний ударний російський безпілотник "Клин". Фахівець із систем РЕБ та звʼязку, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) розповів, що цей дрон оснащений бойовою частиною вагою до 5 кілограмів і має функцію автоматичного захоплення цілі. Також цей БПЛА здатен здійснювати повітряний підрив. Дальність польоту дрона - до 120 км, швидкість - до 120 км/год, час у польоті - 60-90 хвилин.

Раніше Сили оборони уразили пором "Славянін" та судно "Авангард", які були основними елементами Керченської поромної переправи у росіян. Ці судна відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці ворога - транспортували зброю, військову техніку та боєприпаси.

