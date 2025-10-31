Противник наразі присутній у північних районах міста.

Російські окупаційні війська наразі присутні у північних районах міста Куп'янська на Харківщині. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"У районі Куп’янська… ворог зараз присутній у північних районах міста. Приблизно до 20% районів міста намагається зараз зайняти саме на півночі і паралельно намагається відсікати українську логістику за допомогою ударів БпЛА. З погляду БпЛА ситуація та сама у протилежний бік", - сказав Трегубов.

За його словами, всі постачання противника українські БпЛА відсікають, "тому в цьому плані місто якось знаходиться у подвійній облозі, якщо брати саме повітря".

Якщо казати про події на суходолі, то, за словами начальника управління, противник присутній у північних районах населеного пункту, намагається посилювати там свою присутність та пересуватися далі.

Що кажуть у Кремлі про ситуацію в Куп'янську

Нагадаємо, нещодавно Угруповання об’єднаних сил ЗСУ повідомило, що очільник Кремля Володимир Путін поширює брехню у своїх заявах про ситуацію в Куп’янську на Харківщині. Зокрема, були спростовані заяви диктатора про нібито оточення ЗСУ в Куп’янську. За словами українських військових, у Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, окупанти намагаються закріплюватись в північній частині міста. Водночас на той момент заяви Кремля про оточення українських військ не відповідали дійсності, вони не спиралися на жодні фактичні дані на місцях. У ЗСУ наголосили, що Путін виставляє себе на посміховисько.

