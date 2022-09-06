Внаслідок прямого влучання українського снаряду автомобіль спалахнув, як смолоскип.

Українські воїни окремого гаубичного артилерійського підрозділу ДШВ ЗС України на Донбасі знищили точним ударом новітню техніку російських окупантів - бронемашину Росгвардії загарбників "Патруль" разом з екіпажем.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Палає сучасний бронеавтомобіль Росгвардії РФ "Патруль" на Донеччині. Машину окупантів помітили наші аеророзвідники. Передали координати цілі артилеристам ДШВ і далі – справа техніки. Визначили ціль, навелись… і техніка разом з окупантами перетворилась на згарище", - йдеться у повідомленні командування.

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Раніше УНІАН повідомляв, що українські захисники збили три безпілотні літальні апарати окупантів. Як зазначається, окупанти продовжують використовувати БПЛА оперативно-тактичного рівня по всій території нашої держави для повітряної розвідки та коригування вогню.

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