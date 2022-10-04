Про це повідомляється у відеодоповідях військових ЗСУ.

На Херсонщині Збройні сили України сьогодні звільнили від окупантів Архангельське, Старосілля, Велику Олександрівку та Малу Олександрівку Херслнської області.

Про це повідомляється у відеодоповідях військових ЗСУ, оприлюднених на офіційній Facebook-сторінці Регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід"" ЗСУ.

"Ще вчора бійці нашої Криворізької окремої бригади територіальної оборони робили світлини біля пам'ятника Херсонському кавуну та розбитих ними блок-постів рашистів, а вже станом на сьогодні звільнили населені пункти: Архангельське, Старосілля, Велика Олександрівка", - йдеться у коментарі до відео.

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Ще один відеозвіт військових оприлюднений у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни. Так, 4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині", - зазначено у коментарі до відео.

Як заявив перший заступник міністра МВС України Євген Єнін, на сьогодні ЗСУ звільнили на Херсонщині понад 50 населених пунктів.

Він додав, що в області розпочали роботу пересувні мобільні блок-пости.

Звільнення України від російських окупантів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, в Міністерстві оборони України підтвердили також інформацію про звільнення села Давидів Брід у Херсонській області. Раніше сьогодні про звільнення села Давидів Брід повідомив народний депутат України Роман Лозинський, який служить у Силах оборони.

Лозинський розмістив відео, де морські піхотинці 35-ої бригади встановлюють на вежі в селі Державний прапор України.

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